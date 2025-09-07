Массированный удар по Киеву: есть погибшие, горит здание Кабмина

Пожар в здании Кабмина. Скриншот

Сегодня Киев подвергся массированной атаке дронами. Один из ударов пришелся на здание Кабмина по улице Грушевского. Информацию подтвердила премьер-министр Юлия Свириденко.

В результате обстрелов в столице зафиксированы разрушения в двух районах. В Святошинском районе вспыхнули пожары в 9-ти и 16-этажных жилых домах высотой, огонь также охватил автомобили на парковке и складские помещения. В Дарницком районе поврежден четырехэтажный жилой дом.



По предварительным данным, погибли три человека — двухмесячный ребенок, его мать и находившаяся в укрытии пожилая женщина. Ранения получили не менее 11 жителей.

Последствия массированного удара по Киеву. Фото: ГСЧС Киева



Зафиксировано попадание по правительственному зданию в Печерском районе. К ликвидации пожаров привлечена авиация.

Пожар в здании Кабмина

Напомним, с начала сентября РФ нанесла по Украине более 1300 ударов дронами