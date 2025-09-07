Шмыгаль поздравил украинских разведчиков с профессиональным праздником

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Он подчеркнул их вклад в освобождение острова Змеиный, уничтожение кораблей Черноморского флота РФ с помощью морских дронов и операцию «Синица» по захвату российского вертолета.



По словам Шмыгаля, украинские разведчики мужественно действуют как в тылу врага, так и на передовой, добывают важную информацию и наносят точные удары по уязвимым целям противника.



Министр поблагодарил разведчиков за героизм и профессионализм, пожелав новых достижений на пути к миру.

Напомним, спецподразделение «Примари» с помощью дронов атаковало авиабазу оккупантов в поселке Гвардейское под Симферополем. В результате были поражены два вертолета Ми-8 общей стоимостью от 20 до 30 млн долларов.