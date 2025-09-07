Армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Донецкой областях

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

07 сентября 2025, 15:28

Аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий. По его данным, российские войска продвинулись в Днепропетровской области — в Синельниковском районе, вблизи населенных пунктов Терновое, Январское, Сосновка и Вороное.

В Донецкой области продвижение зафиксировано в районе Зверевого Покровского района.

«Враг продвинулся поблизости Тернового, Январского, Сосновки, а также у Зверевого и Вороного», — говорится в сообщении DeepState.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте.

«За последнюю неделю наши подразделения отбили около 350 атак противника. Именно здесь россияне сосредоточили основные силы и развернули крупнейшую наступательную группировку, которая пытается прорвать украинскую оборону», — отмечается в сводке.

Напомним, российские оккупационные войска продвинулись в Сумской, Луганской и Днепропетровской областях.

