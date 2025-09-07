Украинские военные поразили стратегические объекты в Брянской, Краснодарской и Курской областях

БПЛА атаковали нефтепровод «Дружба»

Украинские военные нанесли удары по ключевым объектам российской военной инфраструктуры.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в ночь на 7 сентября подразделения ракетных войск, артиллерии и Сил беспилотных систем совместно с другими элементами Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛВДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.



Эта станция является частью магистрального нефтепровода «Стальной конь» с мощностью перекачки более 10,5 млн тонн. Объект имеет стратегическое значение для снабжения российской армии нефтепродуктами. В результате обстрелов зафиксированы множественные попадания и возгорания на насосной станции и в зоне резервуарного парка.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по объектам Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Предприятие ежегодно перерабатывает более 6 млн тонн нефти и используется для обеспечения Вооруженных сил РФ. На территории НПЗ наблюдались взрывы и пожары.



Также подтверждено успешное поражение мест дислокации личного состава противника и складов материально-технического обеспечения в Курской области России. Данные о результатах уточняются.

Напомним, дроны атаковали подстанцию в Брянской области.