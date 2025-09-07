Оккупанты пытаются прорвать оборону на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях

Фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 7 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об актуальной обстановке на фронте. Силы обороны предпринимают меры, чтобы не допустить продвижения российских войск вглубь территории Украины. С начала суток зафиксировано 54 боестолкновения.



На Лиманском направлении захватчики совершили девять атак у населенных пунктов Карповка, Среднее, а также в направлении Дробышево и Дериловое. Шесть боестолкновений остаются активными.



На Сиверском направлении украинские бойцы отбили две атаки в районах Серебрянки и Григоровки, один бой продолжается.



На Краматорском направлении противник предпринял одну атаку в направлении населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении российские войска совершили пять штурмов в районах Полтавки, Щербиновки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении зафиксировано 16 атак оккупантов у населенных пунктов Новоэкономическое, Родинское, Проминь, Лисовка, Удачное, Дачное, Новоукраинка и в направлении Новопавловки. Силы обороны отбили 14 штурмов, еще два продолжаются.



На Новопавловском направлении украинские защитники отразили одну атаку в районе Камышевахи, еще три штурма в сторону Филии продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник активных наступательных действий не вел. На Ореховском направлении Силы обороны отразили две атаки врага в сторону Степногорска и Новоданиловки, при этом авиаударам подверглись Новопавловка и Щербаки.

Напомним, армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Донецкой областях.



