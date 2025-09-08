Появилось видео с украинским флагом на здании в Заречном Донецкой области

Украинские бойцы во время штурма в Донецкой области зачистили от оккупантов поселок Заречное. О взятии населенного пункта под контроль сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что Заречное было освобождено силами 425 отдельного штурмового полка «Скала».
Видео с украинским флагом на трехэтажном здании опубликовано на официальном телеграм-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 8 сентября.
Населенный пункт Заречное относится к Лиманской городской громаде Краматорского района Донецкой области.
Ранее аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, Силы обороны Украины провели зачистку в районе Владимировки, отбросили российские войска вблизи Разино, Золотого Колодца и Новоторецкого в Донецкой области.
