Появилось видео с украинским флагом на здании в Заречном Донецкой области

На здании в Заречном Донецкой области бойцы ВСУ установили украинский флаг. Кадр из видео

Украинские бойцы во время штурма в Донецкой области зачистили от оккупантов поселок Заречное. О взятии населенного пункта под контроль сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что Заречное было освобождено силами 425 отдельного штурмового полка «Скала».

Видео с украинским флагом на трехэтажном здании опубликовано на официальном телеграм-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины утром 8 сентября.

Населенный пункт Заречное относится к Лиманской городской громаде Краматорского района Донецкой области.

Ранее аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, Силы обороны Украины провели зачистку в районе Владимировки, отбросили российские войска вблизи Разино, Золотого Колодца и Новоторецкого в Донецкой области.