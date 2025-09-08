Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

08 сентября 2025, 09:59

Удар РФ по Сумщине: обесточены Шостка и Шосткинский район

Сегодня утром в результате ударов российской армии по критической инфраструктуре на Сумщине были обесточены город Шостка и Шосткинский район, сообщает АО «Сумыоблэнерго».

«Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!», — говорится в заявлении компании.

Напомним, российская армия в ночь на 8 сентября запустила по Украине дроны с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 112 БПЛА.

