Удар РФ по Сумщине: обесточены Шостка и Шосткинский район

Сегодня утром в результате ударов российской армии по критической инфраструктуре на Сумщине были обесточены город Шостка и Шосткинский район, сообщает АО «Сумыоблэнерго».



«Перерыв в распределении электроэнергии временный. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!», — говорится в заявлении компании.



Напомним, российская армия в ночь на 8 сентября запустила по Украине дроны с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 112 БПЛА.