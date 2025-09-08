Россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией

Последствия российского удара. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ночью, 8 сентября, Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.



По данным ГСЧС Украины, в Покровской громаде Синельниковского района дрон поразил административное здание местной пожарной охраны. На месте вспыхнул пожар, который спасатели быстро ликвидировали.



В Межевской громаде в результате удара по частному домовладению загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Пожар также возник в Богдановской громаде Павлоградского района, его тушили сотрудники ГСЧС.

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, ночью в регионе работали силы противовоздушной обороны — военные сбили три беспилотника. Под вражеские удары попали Синельниковский и Павлоградский районы.



Кроме того, громко было в Никопольском районе. Там россияне обстреляли райцентр и несколько громад — Покровскую, Мировскую и Марганецкую, применив артиллерию и FPV-дроны.

