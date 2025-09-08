Четыре человека погибли и еще десять ранены за сутки в Донецкой области

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области за прошедшие сутки, 7 сентября, погибли четыре человека. Кроме того, получили ранения 10 человек. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 7 сентября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Новодонецком, по 1 в Славянске и Торецком», — отметил он.





По словам Филашкина, еще 10 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3593 человек, получили ранения — 8035 людей. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что утром в результате ударов российской армии по критической инфраструктуре на Сумщине были обесточены город Шостка и Шосткинский район.

