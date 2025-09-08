Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

В ближайшие дни Трамп надеется поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что ближайшие дни надеется поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, передает CNN.

«Очень скоро. В течение следующих нескольких дней», — ответил Трамп на вопрос о разговоре с Путиным.

Американский президент добавил, что «не в восторге» от ситуации с украинским урегулированием.

«Я недоволен ими. Я недоволен всем, что связано с этой войной», — заявил Трамп.

Однако, продолжил он, конфликт будет урегулирован.

«Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — резюмировал Трамп.

Напомним, Великобритания поддержала инициативу президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине и укрепить безопасность для европейских союзников. Об этом в Палате общин заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, Лондон приветствует намерение Трампа «положить конец этой ужасной войне» и готов активно работать над созданием надежных гарантий безопасности для союзников Украины.