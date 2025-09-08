Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что ближайшие дни надеется поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, передает CNN.
«Очень скоро. В течение следующих нескольких дней», — ответил Трамп на вопрос о разговоре с Путиным.
Американский президент добавил, что «не в восторге» от ситуации с украинским урегулированием.
«Я недоволен ими. Я недоволен всем, что связано с этой войной», — заявил Трамп.
Однако, продолжил он, конфликт будет урегулирован.
«Я считаю, что это будет урегулировано. Я уверен, что мы это сделаем», — резюмировал Трамп.
Напомним, Великобритания поддержала инициативу президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине и укрепить безопасность для европейских союзников. Об этом в Палате общин заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, Лондон приветствует намерение Трампа «положить конец этой ужасной войне» и готов активно работать над созданием надежных гарантий безопасности для союзников Украины.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях