Реабилитационный центр «Перлина Азова» работает без денег, а сотрудники судятся за неоплаченный труд

На базе спорткомплекса «Мотор Сич» предполагалось проводить реабилитационные мероприятия для военных и ВПЛ из Бердянской громады

Муниципальное коммунальное предприятие «Перлина Азова» (релоцированный детский лагерь «Красная гвоздика», г. Бердянск) в 2024 году начало работать в Запорожье как реабилитационный центр для военнослужащих и внутренне перемещенных лиц.

Роман Черванский, руководитель гуманитарно-оздоровительного центра «Перлина Азова» в июне 2024 года сообщал на сайте Бердянской администрации, что запланирована работа различных секций для детей ВПО Бердянской громады, которые будут бесплатными. Тренировки будут проходить в спортивном комплексе ПАО «Мотор Сич». Также планировалась реабилитация военных Бердянской громады.



Сотрудников наняли весной 2024 года, уволили в декабре того же года — зарплату за весь срок работы, а также компенсации при увольнении так и не выплатили. Уволенные работники начали подавать иски в суды против предприятия и его учредителя — Бердянской городской военной администрации с требованием выплаты зарплаты, компенсаций за неиспользованный отпуск, средний заработок за задержку расчета при увольнении, а также моральный ущерб.



Согласно данным аналитического ресурса Opendatabot, среди судов, где рассматриваются такие дела, — Бориспольский межрайонный суд Киевской области, Александровский и Орджоникидзевский районные суды Запорожья. Ни на одно из заседаний ответчик не явился.

Между тем, предприятие официально продолжает существование и не находится в процессе ликвидации. Его уставной капитал — всего 1000 грн. Последний зарегистрированный контракт «Перлина Азова» заключила в 2021 году на сумму около 200 тыс. грн. С тех пор транзакции отсутствуют. Это позволяет предположить, что при восстановлении работы в 2024 году средств у центра не было, и он зависел от финансирования со стороны учредителя.

Редакции удалось получить копии распорядительных документов №739 и №740 от 23 августа 2024 года. Первый утвердил «Программу финансовой поддержки» центра, второй — предоставил ему возвратную финансовую помощь. Оба подписаны Бердянской военной администрацией.



Именно решением Бердянской ВА детский лагерь «Червона гвоздика» был переименован в МКП «ГОЦ “Перлина Азова”». Это подтверждает, что предприятие находится в подчинении своего учредителя и должно быть подотчетно ему.



Одна из бывших сотрудниц «Перлины Азова» рассказала журналистам «Новостей Донбасса», что на базе спорткомплекса МОТОР СИЧ предусматривалось проводить реабилитационные мероприятия для военнослужащих и ВПЛ из Бердянской громады. Идея была неплохая, тем более инфраструктура вполне соответствовала намеченным целям. Но по неизвестным причинам от проекта отказались, несмотря на то, что под него Бердянской администрацией была выделена финансовая поддержка. То есть люди бесплатно проработали несколько месяцев, и в результате им указали на дверь, резюмировала наша собеседница.



Формальный собственник не отвечает по обязательствам МКП

На редакционный запрос в Бердянскую городскую военную администрацию, в котором журналисты «Новостей Донбасса» просили ответить на вопросы, касающиеся суммы задолженности, периода невыплат, а также, когда ожидается полная выплата заработной платы, в администрации ответили, что «предприятие “Перлина Азова” осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным собственником, пункт 6.1.1 которого предусматривает самостоятельное планирование своей деятельности, а пункт 6.1.6 — право самостоятельно распоряжаться средствами, которые пришли на его счет».

Также в ответе Бердянской МВА говорится, что все начисления зарплаты, в том числе расчетные при увольнении работников, «должны проводиться бухгалтерией или самим руководителем предприятия. Руководитель предприятия не подавал ни одной заявки на финансирование для выплаты заработной платы или погашения ее задолженности по предприятию», — уточнила в ответе Бердянская МВА.



Комментарий юриста

Глава Запорожского отделения Ассоциации адвокатов Украины Дмитрий Майстро пояснил:

«Статья 43 Конституции Украины гарантирует право на труд и его оплату. Закон “Об оплате труда” также обязывает работодателя производить выплаты. Поэтому суд, как правило, должен обязать предприятие погасить задолженность. Другое дело — как это будет реализовано, если фактически предприятие не ведет хозяйственную деятельность. Но само право на оплату труда — это конституционная норма».

