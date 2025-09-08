Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Утром россияне ударили по Доброполью: повреждены многоэтажные дома

08 сентября 2025, 11:48

Утром россияне ударили по Доброполью: повреждены многоэтажные дома

Российские военные сегодня утром обстреляли Доброполье. Фото: Доброполье.Инфо Российские военные сегодня утром обстреляли Доброполье. Фото: Доброполье.Инфо

В понедельник, 8 сентября, около 04:00 российские военные нанесли удары по городу Доброполье Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает канал «Доброполье. Инфо».

Отмечается, что под ударом оказались дома по улице Первомайской.

К этому времени нет информации о типе использованного оружия для атаки по городу. 

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в ночь на 8 сентября российские оккупационные войска атаковали ударным БпЛА «Герань-2» поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Попадание произошло в двухэтажный жилой дом, где в своих в квартирах находились мирные жители. Пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь от полученных травм погибли. Телесные повреждения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний мужчина.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Война Обстрел Доброполье войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
17:32
В оккупированном селе на Луганщине едва не сгорела улица из-за природного пожара
17:07
Лавров требует от мира признать российскую оккупацию украинских территорий
13:47
Плотницкий не сидит в тюрьме, а летает в Турцию: СМИ узнали, как живет бывший глава «ЛНР» в России
13:13
В оккупированном Северскодонецке из-за отсутствия горючего сократили движение маршруток
все новости
12:32
Утром Константиновка попала под обстрел: есть повреждения
12:22
ВСУ выбили россиян из Новоекономичного и продвигаются дальше
11:48
Утром россияне ударили по Доброполью: повреждены многоэтажные дома
11:34
Повреждены дома и админздания: в Донецкой ОВА показали последствия атак армии РФ за сутки
11:31
Реабилитационный центр «Перлина Азова» работает без денег, а сотрудники судятся за неоплаченный труд
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
10:55
Трамп надеется в ближайшие дни поговорить с Путиным
10:30
Четыре человека погибли и еще десять ранены за сутки в Донецкой области
10:13
Россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией
09:59
Удар РФ по Сумщине: обесточены Шостка и Шосткинский район
09:57
Появилось видео с украинским флагом на здании в Заречном Донецкой области
09:39
Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Киеве
09:23
Россия атаковала Украину дронами: ПВО сбила 112 целей
09:18
Двое людей погибли в результате атаки РФ на Запорожскую область
08:44
Два человека погибли, двое ранены в Новодонецком Краматорского района из-за атаки дрона
08:05
ВСУ продвинулись на Донетчине, оккупанты захватывают позиции в Серебрянском лесу
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
17:42
Оккупанты пытаются прорвать оборону на Лиманском, Покровском и Новопавловском направлениях
16:35
Украинские военные поразили стратегические объекты в Брянской, Краснодарской и Курской областях
15:28
Армия РФ продвинулась в Днепропетровской и Донецкой областях
все новости
ВИДЕО
На здании в Заречном Донецкой области бойцы ВСУ установили украинский флаг. Кадр из видео Появилось видео с украинским флагом на здании в Заречном Донецкой области
08 сентября, 09:57
Фото: ГСЧС Киева Тело третьего погибшего достали из-под завалов в Киеве
08 сентября, 09:39
Россия атаковала запорожское предприятие. Фото: Запорожская ОВА Армия РФ атаковала запорожское предприятие восемью «шахедами»
07 сентября, 11:11
Пожар в здании Кабмина. Скриншот Массированный удар по Киеву: есть погибшие, горит здание Кабмина
07 сентября, 08:37
Удар по ЗРК «Бук-М2» россиян. ВСУ уничтожили самоходный ЗРК «Бук-М2» российских войск
06 сентября, 16:55
Дроны атаковали подстанцию в Брянской области Дроны атаковали подстанцию в Брянской области
06 сентября, 14:14
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор