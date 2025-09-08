Утром россияне ударили по Доброполью: повреждены многоэтажные дома

Российские военные сегодня утром обстреляли Доброполье. Фото: Доброполье.Инфо

В понедельник, 8 сентября, около 04:00 российские военные нанесли удары по городу Доброполье Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает канал «Доброполье. Инфо».

Отмечается, что под ударом оказались дома по улице Первомайской.

К этому времени нет информации о типе использованного оружия для атаки по городу.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в ночь на 8 сентября российские оккупационные войска атаковали ударным БпЛА «Герань-2» поселок Новодонецкое Краматорского района Донецкой области. Попадание произошло в двухэтажный жилой дом, где в своих в квартирах находились мирные жители. Пенсионер 77 лет и его 51-летняя дочь от полученных травм погибли. Телесные повреждения получили 76-летняя жена погибшего и 67-летний мужчина.