Повреждены дома и админздания: в Донецкой ОВА показали последствия атак армии РФ за сутки

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 7 июня, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары попали три районы:



Покровский район. В Доброполье повреждены 2 админздания. В Торецком Шаховской громады погиб человек.





Краматорский район. В Лимане поврежден дом, в Яровой - 3 дома, 2 хозяйственные постройки, гараж и 2 автомобиля. В Маяках Святогорской громады повреждена ферма. В Николаевке повреждены частные дома и инфраструктура. В Славянске 1 человек погиб и 5 ранены, поврежден микроавтобус. В Новодонецком 2 человека погибли и 2 ранены, повреждена двухэтажка и автомобиль. В Александровке ранен человек, повреждено авто. В Старорайском Дружковской громады поврежден дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 5 частных домов, 2 админздания, 2 инфраструктурных объекта и 4 гаража.



Бахмутский район. В Северске повреждены 3 дома.



