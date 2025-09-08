В Краматорске спасатели попали под российский обстрел

Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС

7 сентября в Краматорске Донецкой области российская армия ударила по спасателям, которые занимались ликвидацией пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«Враг целенаправленно атаковал пожарных с помощью беспилотника. В результате попадания поврежден пожарный автомобиль», — говорится в сообщении.



Никто из спасателей не пострадал.





В ведомстве уточнили, что российские войска систематически обстреливают спасателей во время ликвидации пожаров и последствий обстрелов. Это доказательство того, что враг действует цинично и безжалостно, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права.



Ранее мы писали, что ночью, 8 сентября, Россия атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией.

