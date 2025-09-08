Донецкая ОВА выделила почти 30 миллионов для Сил обороны из областного бюджета

Во время заседания Совета обороны Донецкой области в понедельник, 8 сентября, было решено выделить еще 32 млн грн выделили на БПЛА, средства РЭБ и fpv-дроны для подразделений Сил обороны, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«На повестке дня — строительство оборонительных рубежей для усиления защиты области, а также вопросы мобилизации», — написал он.



Филашкин также акцентировал внимание, чтобы начальника военных администраций, профильных структурных подразделений прозрачно проводили оборонные закупки.



Несмотря ни на что, Донетчина держит оборону и сдерживает вражеское нашествие. Это сверхчеловеческие усилия наших защитников, поэтому направляем все усилия на поддержку войска, резюмировал начальник администрации.



Ранее мы писали, то в конце августа на заседании Совета обороны Донецкой области было решено направить украинским военным 64 миллиона гривен для приобретения средств РЭБ, БПЛА и fpv-дронов.

