Жительница Славянска организовала наркотрафик из Киева на Донбасс

Вещдок. Фото: Донецкая прокуратура

В прифронтовом Славянске предстоит суд над группой, которая наладила крупный канал сбыта метадона. По данным следствия, наркотики поступали из Киева в Донецкую область в обычных почтовых посылках.



Как сообщает Донецкая прокуратура, женщина, уже имевшая судимость за хранение наркотиков, решила вернуться к «бизнесу» в январе 2025 года. Она договорилась со знакомым киевлянином о поставке пробной партии метадона. Убедившись в качестве «товара», они перешли на оптовые отправки. Порошок пересылали в коробках из-под таблеток, сигаретных пачках и в чехле для телефона.



В схему женщина вовлекла и своего сожителя. Он принимал посылки от перевозчиков, фасовал наркотик по маленьким zip-пакетам и передавал их другим участникам группы. Двое сообщников отвечали за поиск клиентов и сбыт.



Метадон отпускали осторожно, только проверенным покупателям и исключительно после полной оплаты. Выручка исчислялась десятками тысяч гривен. По подсчетам, «черный рынок» приносил от 50 до 100 тысяч гривен ежемесячно. Часть денег сразу шла на закупку новых партий.



В мае 2025 года правоохранители вышли на след наркоторговцев. Во время обысков по адресам их проживания нашли не только метадон и каннабис, но и боевые гранаты Ф-1 и РГД-5, а также 86 патронов.

Вещдок. Фото: Донецкая прокуратура



Злоумышленникам грозит от 6 до 12 лет, в зависимости от роли в группе.

Напомним, в Константиновке Донецкой области четверо людей заработали полмиллиона гривен на наркобизнесе.