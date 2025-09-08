Предупреждение: Россия могла специально ударить по Кабмину «Искандером» без активной боевой части — СМИ

Спасатели разбирают завалы в здании Кабмина после российского обстрела 8 сентярбя. Фото: Катарина Матернова

Ночью 7 сентября российская армия нанесла массированный удар по Киеву, применив дроны и ракеты.

По данным пресс-службы МВД, по зданию Кабинета министров попал «Искандер».

«Тип должен установить экспертиза. Скорее всего, это была крылатая ракета. Она была нацелена именно на правительственный квартал», — отметили в ведомстве.

Telegram-канал Supernova+ пишет, что неофициальные источники указывают на то, что у ракеты не было работающей боевой части, что служит предупреждением официальным лицам Украины.

Фото: Катарина Матернова

Днем 8 сентября главы МИД и МВД сопровождали делегацию иностранных дипломатов на месте обстрела.

Фото: Катарина Матернова

Посол ЕС Катарина Матернова рассказала, что дипломаты увидели крупные обломки ракеты, а также множество шрапнели от кассетного боеприпаса, встроенного в «Искандер».

«Только благодаря тому, что ракета не взорвалась полностью, все здание не было уничтожено до основания. И благодаря быстрым действиям удивительных украинских спасателей — настоящих героев — огонь удалось сдержать в пределах трех этажей, прежде чем он охватил бы все здание», — написала она в Facebook.

Фото: Катарина Матернова

Издание Defense Express со ссылкой на источники уточнило, что во время комбинированной атаки в Кабмин попала крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического комплекса «Искандер». Ее боевая часть не сработала.

Как отмечается, ракета 9М727 является одной из трех, предназначенных для комплекса «Искандер» наряду с 9М728 и 9М729. В основном они известны как «Искандер-К» или Р-500. Считается, что 9М727 — это наземная модификация ракеты 3М-14 «Калибр». Этим типом вооружения Россия активно обстреливает украинские города. Одним из наиболее известных эпизодов стал удар по драмтеатру в Чернигове в 2023 году.