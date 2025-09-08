Боец ВСУ ликвидировал штурмовика РФ в ближнем бою

Боец ВСУ встретил штурмовика РФ метким огнём — враг ликвидирован.

Украинский военный ликвидировал штурмовика российских войск в ближнем бою. Видео опубликовал Telegram-канал «Степова держава».



На кадрах видно, как российский захватчик выбегает на открытую местность и пытается добраться до позиции бойца ВСУ.



Однако украинский защитник мгновенно открывает прицельный огонь. Оккупант падает и больше не поднимается — попытка штурма завершилась его ликвидацией.



Напомним, за минувшие сутки потери российских войск составили 910 человек личного состава.