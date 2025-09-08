Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Боец ВСУ ликвидировал штурмовика РФ в ближнем бою

08 сентября 2025, 17:01

Боец ВСУ встретил штурмовика РФ метким огнём — враг ликвидирован. Боец ВСУ встретил штурмовика РФ метким огнём — враг ликвидирован.

Украинский военный ликвидировал штурмовика российских войск в ближнем бою. Видео опубликовал Telegram-канал «Степова держава».

На кадрах видно, как российский захватчик выбегает на открытую местность и пытается добраться до позиции бойца ВСУ.

Однако украинский защитник мгновенно открывает прицельный огонь. Оккупант падает и больше не поднимается — попытка штурма завершилась его ликвидацией.

Напомним, за минувшие сутки потери российских войск составили 910 человек личного состава.

