Россия распространяет фейк о «смертниках» ВСУ на Покровском направлении: в ЦПД рассказали, что известно

Российская пропаганда распространяет фейк о том, что командование ВСУ якобы «оставляет смертников прикрывать отход украинских подразделений» на Покровском направлении. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.



Как отметили в ЦПД, такие сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются информационным прикрытием преступлений армии РФ.



«Кремль сознательно использует ложь, чтобы оправдать собственные потери и создать иллюзию слабости украинских Сил обороны. Подобные вбросы являются типичным инструментом информационной войны России: враг стремится дискредитировать командование ВСУ и сломать доверие к нему со стороны военнослужащих. Также эта ложь преследует цель посеять страх среди жителей прифронтовых районов», – отметили в Центре.

Напомним, что Россия распространяет фейк о «подготовке Украиной провокаций с ядовитыми веществами» на Донетчине.