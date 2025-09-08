Армия РФ усилила атаки на Константиновку: количество желающих выехать из города увеличилось в разы – полиция

Эвакуация жителей Константиновки. Фото: кадр из видео

Российская армия в последнее время усилила атаки на город Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



По словам полицейских, в результате этого количество желающих выехать из города увеличилось в разы.



«Но и риск для эвакуаций существенно вырос. В Константиновке с каждым днем ​​становится опаснее. Город «страдает» от российских обстрелов: авиабомбы, артиллерия, ракеты и дроны ежедневно бьют по жилым кварталам. Жители, которые недавно отказывались уезжать, теперь спешно покидают свои дома», – рассказали в полиции Донетчины.



На днях сотрудникам полиции под взрывами удалось эвакуировать девять человек. Так, полицейские эвакуировали пожилых супругов, возле дома которых накануне был «прилет». 84-летний мужчина вместе с 83-летней женой отправились к родным. Еще одна женщина потеряла жилье в результате прицельного удара россиян.



Эвакуированных людей передают волонтерам общественной организации «База UA», которые доставляют их в транзитные центры. Оттуда они направляются в более безопасные регионы Украины.

Напомним, что цель российской армии на осень – захватить Константиновку.