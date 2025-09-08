Российский военный добил сослуживца и сам совершил самоубийство на поле боя в Часовом Яре

Место, где спрятались военные РФ в Часовом Яре. Фото: кадр из видео

Российская армия несет потери в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.



По словам военных, захватчики, получив ранения, понимают, что командованию они не нужны, а с поля боя их никто не заберет.



«Результат – оккупанты лишают себя жизни, осознавая безысходность своего положения», – сказали в 24-й ОМБр.



Бойцы ВСУ зафиксировали, как российский солдат добил своего раненого сослуживца, а потом сам застрелился.

Напомним, что российских солдат наказывают, привязывая скотчем к столбам.