Российский военный добил сослуживца и сам совершил самоубийство на поле боя в Часовом Яре

Российская армия несет потери в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 24-й механизированной бригады ВСУ.
По словам военных, захватчики, получив ранения, понимают, что командованию они не нужны, а с поля боя их никто не заберет.
«Результат – оккупанты лишают себя жизни, осознавая безысходность своего положения», – сказали в 24-й ОМБр.
Бойцы ВСУ зафиксировали, как российский солдат добил своего раненого сослуживца, а потом сам застрелился.
Напомним, что российских солдат наказывают, привязывая скотчем к столбам.