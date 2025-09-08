В ВСУ рассказали подробности и показали эксклюзивные кадры освобождения Заречного под Лиманом

6 сентября 425-й штурмовой полк ВСУ зачистил от российских войск и установил украинский флаг в поселке Заречное Донецкой области. Об этом сообщили в 425-м ОШП.
Во время зачистки бойцы ВСУ уничтожили 47 оккупантов, еще 13 – взяли в плен.
Для выполнения задания сформировали сводное подразделение из бойцов полка. Операторы дронов полка вместе с пилотами батальона беспилотных систем 63-й механизированной бригады ВСУ наносили поражение и уничтожали военных РФ. После этого украинские штурмовики в каждом здании проводили зачистку.
Также в 425-м ОШП показали эксклюзивные кадры операции.
Напомним, что 8 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили об освобождении Заречного.