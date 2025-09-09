Армия РФ нанесла 474 удара по 13 населенным пунктам Запорожья

Армия РФ атаковала Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

За истекшие сутки российские войска нанесли 474 удара по 13 населенным пунктам Запорожья, сообщает Запорожская областная военная администрация.

Ночью, 9 сентября, на протяжении 20 минут оккупанты запустили по Запорожью большое количество дронов, каждые 2—3 минуты враг атакует Запорожскую область, заявил начальник ЗОВА Иван Федоров.

В Приморском Васильевского района оккупанты атаковали FPV-дроном. В результате 62-летняя женщина погибла на месте. Жительница Запорожья — 66-летняя женщина — получила ранения после удара дрона по городу.

Армия РФ атаковала Запорожье. Фото: Запорожская ОВА



Российская армия нанесла 7 авиаударов по Веселянке, Гуляйполю, Новоданиловке и Червоному. По территории запорожских громад были выпущены 336 беспилотников разных модификаций, преимущественно FPV. Под удар попали Запорожье, Веселянка, Приморское, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Успеновка, Щербаки, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Чаривное и Червонное.



По Гуляйполю, Орехову и Малой Токмачке зафиксированы четыре обстрела из РСЗО.

Также враг нанес 127 артиллерийских ударов по территориям Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новоандреевки и Червоного.

