Российский беспилотник утром ударил по Славянску

Из-за удара российского беспилотника в Славянске сегодня утром был повреждён жилой дом. Фото: ГВА

Утром 9 сентября, около 6:30, российские войска атаковали город Славянск ударным БПЛА «Молния-2».

Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, в результате атаки был повреждён жилой дом по улице Олексы Тихого.

Начальник ГВА отметил, что обошлось без пострадавших.

Напомним, 7 сентября российские войска обстреляли село Маяки под Славянском Краматорского района Донецкой области.

В результате удара возник пожар на складе на территории предприятия. Спасатели локализовали пожар на площади 800 квадратных метров. Однако из-за постоянных обстрелов тушение пришлось приостановить.