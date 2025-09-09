Лиманское направление: Заречное под контролем ВСУ, но бои продолжаются

На Лиманском направлении ситуация остается крайне напряженной. По официальным данным, населенный пункт Заречное находится под контролем Сил обороны, однако на месте продолжаются ожесточенные бои — часть позиций остается спорной, сообщает «Оперативный Краматорск».

Скриншот: t.me/Oper_KramatorsK

Севернее противник пытается продвинуться в район «Фермы страусов», что открывает ему доступ к железнодорожной ветке возле Ямполя и создает угрозу украинской логистике. В Серебрянском лесу российские войска усиливают давление, насыщая направление пехотой и беспилотниками, что вынуждает подразделения ВСУ маневрировать и отходить, чтобы избежать окружения.

Как сообщает тг-канал «PETRENKO ✙», украинские военные официально сообщили о полной зачистке Заречного и опубликовали кадры с установленным флагом над храмом Святого Георгия Победоносца на востоке улицы Центральной. В то же время российские ресурсы утверждают о продвижении своих подразделений в южной части села и демонстрируют видео с флагом уже в западной части той же улицы.

Скриншот: t.me/petrenko



«Ситуация уточняется, так как простая установка флага не подтверждает реальный контроль над территорией. Карта обновлена: все изменения в так называемой “красной зоне” переведены в серую», — отметил военный аналитик Петренко.

Напомним, 6 сентября 425-й штурмовой полк ВСУ зачистил от российских войск и установил украинский флаг в поселке Заречное Донецкой области.