Силы ПВО сбили 60 из 84 дронов

ПВО сбила 60 дронов. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 9 сентября запустила по Украине 84 БПЛА с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 60 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 9 сентября (с 19:00 8 сентября) противник атаковал 84 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, более 50 из них — шахеды», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила 60 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.



Кроме того, зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА на 10 локациях.



Ранее мы писали, что российская армия в ночь на 8 сентября запустила по Украине дроны с четырех направлений. Противовоздушная оборона сбила 112 БПЛА.

