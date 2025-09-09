Итальянская газета сообщила о «побеге» экс-министра Кулебы за границу: в его пресс-службе это опровергли

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото из Instagram

Итальянское издание Corriere della Sera распространило информацию о том, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы уехал в Польшу. Пресс-служба чиновника опровергает эти сообщения, отмечая, что он находится в запланированной командировке и вернется 20 сентября.

По сообщению Corriere della Sera, бывший министр иностранных дел якобы поехал в Польшу из-за закона, который ограничивает выезд за границу для бывших дипломатов.

Ему якобы удалось пересечь границу до того, как закон вступил в силу.

Издание приводило якобы слова Кулебы, в которых он говорил, что «Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства».

«Я подсчитал, что эта мера распространяется на около двадцати из нас. Не думаю, что я страдаю от мании преследования, но я точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и нескольких других», — якобы говорил экс-министр.

В то же время в пресс-службе Кулебы сообщили журналистам Hromadske, что информация в медиа «подана некорректно». Там подтвердили, что 3 сентября правительство приняло постановление о запрете выезда за границу для бывших дипломатов с рангом Чрезвычайного и Полномочного посла, но отметили, что экс-министр выехал за границу в служебную командировку еще до обнародования этого постановления.

В пресс-службе уточнили, что через Польшу Кулеба отправился на международную конференцию World Knowledge Forum-2025 в Сеуле. Там бывший министр иностранных дел примет участие в панельной дискуссии «Перевооружение Европы» и выступит с докладом на тему «Уроки войны в Украине».

После этого он посетит Польшу для участия в другой конференции, а 20 сентября уже должен вернуться в Украину — в тот день он должен выступить на публичном мероприятии «Кураж» в Киеве.