Оккупанты ударили по Краматорской громаде: есть повреждения

Краматорскую громаду Донецкой области ночью 9 сентября массированно атаковали российские дроны. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



«Ночью, с 00:00 по 00:20, Краматорская громада подверглась обстрелу. Предварительно, российские войска применили восемь ударных БпЛА «Герань-2», — отметил он.



По словам Гончаренко, семь дронов ударили за пределами города, а один — в складское помещение. Обошлось без пострадавших.



Ранее мы писали, что утром 9 сентября, около 6:30, российские войска атаковали город Славянск ударным БПЛА «Молния-2».

