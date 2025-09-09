Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Оккупанты ударили по Краматорской громаде: есть повреждения

09 сентября 2025, 10:10

Оккупанты ударили по Краматорской громаде: есть повреждения

Краматорскую громаду Донецкой области ночью 9 сентября массированно атаковали российские дроны. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«Ночью, с 00:00 по 00:20, Краматорская громада подверглась обстрелу. Предварительно, российские войска применили восемь ударных БпЛА «Герань-2», — отметил он.

По словам Гончаренко, семь дронов ударили за пределами города, а один — в складское помещение. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что утром 9 сентября, около 6:30, российские войска атаковали город Славянск ударным БПЛА «Молния-2».  

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

Краматорск Донецкая область
Александр Гончаренко
Война

