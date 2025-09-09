Ночные обстрелы РФ уничтожили часть рынка в центре Херсона

Последствия обстрела рынка в Херсоне.

После ночных российских обстрелов в центре Херсона сгорела часть рынка. Пострадавших нет, но торговые точки для многих жителей были единственным заработком. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Последствия обстрела рынка в Херсоне.

«Огонь уничтожил торговые точки, которые для многих херсонцев были единственным источником заработка. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил глава ОВА.







Напомним, российская армия ударила авиационной бомбой по поселку Яровая Донецкой области во время выдачи пенсий. Известно о гибели более 20 людей.