Ночные обстрелы РФ уничтожили часть рынка в центре Херсона

09 сентября 2025, 13:56

Последствия обстрела рынка в Херсоне. Последствия обстрела рынка в Херсоне.

После ночных российских обстрелов в центре Херсона сгорела часть рынка. Пострадавших нет, но торговые точки для многих жителей были единственным заработком. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Последствия обстрела рынка в Херсоне.

«Огонь уничтожил торговые точки, которые для многих херсонцев были единственным источником заработка. К счастью, обошлось без пострадавших», — отметил глава ОВА.



Напомним, российская армия ударила авиационной бомбой по поселку Яровая Донецкой области во время выдачи пенсий. Известно о гибели более 20 людей. 

