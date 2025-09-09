ЕС профинансировал помощь Украине за счет замороженных активов РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Скриншот

Европейский Союз намерен выполнить обещание и до октября передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая в Европарламенте.

По ее словам, уже поставлено около 80% обещанных боеприпасов, а завершить поставки планируется в ближайшие недели. Каллас также напомнила, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от ЕС почти 169 млрд евро финансовой помощи.

Из этой суммы свыше 63 млрд направлены именно на военные нужды. Особый акцент дипломат сделала на том, что значительная часть поддержки финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

Кроме того, Каллас сообщила о подготовке 19-го пакета санкций против России и подчеркнула: помощь Киеву остается для Европы приоритетом.

Напомним, Донецкая ОВА выделила почти 30 миллионов для Сил обороны из областного бюджета.