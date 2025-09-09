Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

ЕС профинансировал помощь Украине за счет замороженных активов РФ

09 сентября 2025, 14:12

ЕС профинансировал помощь Украине за счет замороженных активов РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Скриншот Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Скриншот

Европейский Союз намерен выполнить обещание и до октября передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, выступая в Европарламенте.

По ее словам, уже поставлено около 80% обещанных боеприпасов, а завершить поставки планируется в ближайшие недели. Каллас также напомнила, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила от ЕС почти 169 млрд евро финансовой помощи.

Из этой суммы свыше 63 млрд направлены именно на военные нужды. Особый акцент дипломат сделала на том, что значительная часть поддержки финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

Кроме того, Каллас сообщила о подготовке 19-го пакета санкций против России и подчеркнула: помощь Киеву остается для Европы приоритетом.

Напомним, Донецкая ОВА выделила почти 30 миллионов для Сил обороны из областного бюджета.

ТЕГИ

Места
Украина-Ес
Прочее
Военная помощь российские активы
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
15:15
Оккупанты не справляются с масштабными пожарами на ВОТ Донбасса
10:59
Оккупанты ищут коллаборантов для отъема имущества на ВОТ
21:50
Макеевку и Донецк атаковали дроны — есть «прилет» в парк
14:50
Оккупанты хотят проложить трассу через «Азовсталь» в Мариуполе
20:36
Российские власти хотят подключить Запорожскую АЭС к своей энергосистеме
18:05
Оккупанты приговорили гражданку Украины к 16 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:30
«Желтая лента»: проблемы с топливом на ТОТ только усиливаются
13:13
Россия на ВОТ изымает антенны: жители ловят сигнал ночью
11:43
В группировке «ДНР» освободили от должности «министра» спорта и туризма
11:05
Россия практически полностью остановила показательное восстановление в оккупированном Рубежном – ОВА
22:42
В оккупированном Луганске загорелась нефтебаза после атаки беспилотников
21:10
Генпрокуратура Украины расследует пытки и грабеж со стороны «Ахмата» в оккупированном Херсоне
16:48
Гауляйтер Сальдо боится приезжать в оккупированную Херсонщину
13:43
Дрон поразил АГЗС в Тарасовке на оккупированной Херсонщине
11:11
На оккупированной Херсонщине и Запорожье нет вакцины от бешенства
10:56
Оккупанты оставляют людей без связи на Донбассе
08:30
«АТЕШ» фиксирует переброску техники оккупантов из Луганска на Запорожское направление
все новости
16:36
Оккупанты усилили атаки дронами на трассе Сумы–Белополье
16:24
Авиаудар по пригороду Харькова: ранен 58-летний мужчина
16:06
Экс-мэр Херсона: Антоновский мост не взорвали из-за предательства
15:47
Оккупанты массированно атаковали Константиновку: один раненый, еще четверо могут быть под завалами
15:26
Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать
14:52
В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
14:48
Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили штурмовую группу оккупантов
14:42
Госпогранслужба не ведет статистику выезда мужчин 18-22 лет
14:12
ЕС профинансировал помощь Украине за счет замороженных активов РФ
13:56
Ночные обстрелы РФ уничтожили часть рынка в центре Херсона
13:23
В сеть попал запуск AGM-88 HARM с украинского МиГ-29
12:40
В Днепре российский агент готовил «карту целей» для новых ударов по городу
12:38
Более 20 человек погибли из-за российского удара по поселку Яровая
12:12
Десятки российских военных попали в плен под Добропольем
12:02
Украинские военные ликвидировали российский наземный роботизированный комплекс
12:00
Reuters: удары Украины вывели из строя 17% переработки нефти в России
11:17
Дроны ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции во Владимирской области РФ
11:04
РФ несёт небоевые потери по пути на Покровское направление
10:59
В Краматорске россияне дроном ударили по школе
10:45
РФ накрыла огнем Донетчину 2,4 тысячи раз — шесть погибших и десять раненых
все новости
ВИДЕО
В оккупированном Крыму ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО
09 сентября, 14:52
Скриншот видео 28-й ОМБр Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили штурмовую группу оккупантов
09 сентября, 14:48
Последствия обстрела рынка в Херсоне. Ночные обстрелы РФ уничтожили часть рынка в центре Херсона
09 сентября, 13:56
МиГ-29 ВСУ перед пуском ракет AGM-88 HARM. В сеть попал запуск AGM-88 HARM с украинского МиГ-29
09 сентября, 13:23
Пленные ВС РФ. Десятки российских военных попали в плен под Добропольем
09 сентября, 12:12
НРК уничтожили военные на Северском направлении. Фото: скриншот Украинские военные ликвидировали российский наземный роботизированный комплекс
09 сентября, 12:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор