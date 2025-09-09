Госпогранслужба не ведет статистику выезда мужчин 18-22 лет

Госпогранслужба Украины не ведет статистику выезда мужчин за границу в возрасте 18–22 лет. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
«Хотел узнать, сколько мужчин 18–22 лет воспользовались правом выехать за границу с момента снятия ограничений. Оказывается, такой статистики у нас нет», — отметил нардеп.
Ответ нардепу от Госпогранслужбы.
Напомним, ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который разрешает мужчинам 18–22 лет выезжать за границу.
