Артиллеристы 28-й ОМБр уничтожили штурмовую группу оккупантов

Скриншот видео 28-й ОМБр

Минус штурмовая группа, три экипажа вражеских дронов и целая реактивная система залпового огня. Таков результат работы артиллеристов 28-й отдельной механизированной бригады за август.

По итогам анализа в системе Delta, 28-я ОМБр заняла третье место среди всех общевойсковых бригад по количеству поражений противника. Для военных это не просто цифры в статистике — это признание их ежедневного труда, зачастую на пределе сил.



«Наши орудия работают в дождь, снег, жару и град. Днем и ночью. Даже когда расчет едва держится на ногах, перетаскивая десятый по счету 50-килограммовый снаряд. Даже когда где-то рядом зависает вражеский дрон», — рассказали в бригаде.

