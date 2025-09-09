В оккупированном Крыму спецназовцы ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО

В оккупированном Крыму ГУР сожгли ценные объекты российской ПВО

Во временно оккупированном Крыму спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины ударили по важным объектам противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



«Мастера экипажей управления беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины накануне Дня военной разведки Украины нанесли точные удары по двум дорогостоящим объектам системы ПВО российских захватчиков», — говорится в сообщении.



В частности, поражена радиолокационная станция 48Я6-К1 «Подлет» и радиолокационный модуль метрового диапазона из состава комплекса 55Ж6М «Небо-М».



Модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса «Небо-М» спецназовцы ГУР поразили прямо во время движения — российские оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства.



Ранее мы писали, что в сеть попало видео запуска противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM с украинского МиГ-29.

