Украинцев на ТОТ без российских паспортов могут депортировать

Иллюстративное фото

С завтрашнего дня украинцы на временно оккупированных территориях, которые не оформили российские паспорта, рискуют оказаться под угрозой принудительной депортации. Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

10 сентября истекает срок, установленный указом Владимира Путина. В документе говорится, что граждане Украины, которые якобы «незаконно находятся в РФ», должны либо покинуть страну, либо «легализоваться».

Указ был подписан еще в марте этого года и является одним из инструментов давления и запугивания украинцев на захваченных территориях. Оккупанты вынуждают людей принимать российское гражданство, ограничивая их доступ к медицинской помощи, социальным выплатам, официальному трудоустройству и угрожая высылкой.



Принудительная паспортизация — это способ Кремля создать видимость «законности» оккупации украинских земель. Репрессии и угрозы депортации становятся рычагом, с помощью которого россия пытается подавить любую нелояльность к оккупационной власти, говорится в сообщении ЦПД.