Оккупанты массированно атаковали Константиновку: один раненый, еще четверо могут быть под завалами

Россияне атаковали Константиновку. Фото: Сергей Горбунов

Российские войска 9 сентября обстреляли Константиновку Донецкой области с помощью ствольной артиллерии, FPV-дрона и авиабомб ФАБ-500. Есть повреждение и пострадавшие. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате артиллерийского обстрела было зафиксировано четыре попадания. Ранения получил один человек. Повреждены девять объектов, в частности, восемь частных домов и один многоквартирный дом.



При обстреле с помощью FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. Пострадавших нет.





В результате авиационного удара с использованием ФАБ-500 пострадали четверо людей, которые, вероятно, остаются под завалами. Повреждены многоэтажные дома и автостоянка.



Ранее мы писали, что утром 9 сентября, около 6:30, российские войска атаковали город Славянск ударным БПЛА «Молния-2».

