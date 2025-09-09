Экс-мэр Херсона: Антоновский мост не взорвали из-за предательства

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко. Фото: Radio Kuresh

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, который три года провел в российском плену, считает, что быстрая оккупация города войсками РФ в 2022 году является результатом внутреннего предательства. Об этом он рассказал в интервью Radio Kuresh.



По его словам, Антоновский мост не взорвали, потому что в силовых структурах были люди, которые ждали прихода российских войск. «Только красные дорожки танкам не постелили», — отметил Николаенко.



Он подчеркнул, что именно предательство и работа «пятой колонны» позволили россиянам так быстро занять Херсон. Если бы мост уничтожили, врагу пришлось бы долго искать переправу в Каховке.



Следующий удобный переход через Днепр — только в Запорожье. «А теперь мы сами не можем выйти на левый берег, потому что переправа возможна лишь в Запорожье», — добавил он.

Напомним, Херсон — единственный областной центр, который удалось захватить российским войскам с начала полномасштабного вторжения в Украину.