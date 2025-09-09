Венгрия подписала 10-летний контракт на поставку газа с Shell

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Фото: Bloomberg

Венгрия заключила десятилетний контракт с компанией Shell на поставку газа, сделав один из первых шагов к диверсификации энергетических ресурсов и сокращению зависимости от российского топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что поставки будут поступать в Венгрию с 2026 года через газопроводы, проходящие по территории Чехии и Германии.

«Мы также ведем переговоры о нескольких дополнительных соглашениях с другими западными поставщиками, но пока не готовы их объявить», — добавил министр.

Отмечается, что Европейский союз намерен полностью прекратить импорт российского газа к концу 2027 года.

Напомним, ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области: нефтепровод «Дружба» остановлен.