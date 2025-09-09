Удар по Яровой под Лиманом: в ВСУ рассказали, какую авиабомбу россияне сбросили на поселок

Последствия удара по Яровой. Фото: Национальная полиция

Утром 9 сентября российская армия нанесла удар по поселку Яровая в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.



Предварительно, оккупанты для атаки применили авиабомбу КАБ-250. В момент попадания по центру поселка там находились гражданские – преимущественно пенсионеры, получавшие государственные выплаты.



«Российская Федерация продолжает террор против мирных украинцев», – отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, что в результате удара российской авиабомбы по Яровой погибли 24 человека, еще 19 – получили ранения.