Зеленский – про обстрел Яровой: «Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским»

Последствия обстрела Яровой. Фото: ГСЧС

9 сентября российские войска управляемой авиабомбой нанесли ужасный удар по поселку Яровая Донецкой области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, оккупанты точно знали, куда бьют, и точно видели, что бьют по гражданским.



«Это были обычные люди, получавшие пенсии. И это только один удар из многих, которыми россияне каждый день бьют по украинцам – по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать. И ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше – если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий. Российская экономика, российское государство должны испытывать боль всякий раз, когда убивают, всякий раз, когда наносят такие удары», – отметил Зеленский.

Напомним, что в результате удара российской авиабомбы по Яровой погибли 24 человека, еще 19 – получили ранения.



Позже в ВСУ рассказали, какую авиабомбу захватчики сбросили на поселок.