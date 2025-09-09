С 1 сентября ТЦК обязаны использовать бодикамеры: детали

Спикер Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.

С 1 сентября группы оповещения ТЦК и СП обязаны использовать нагрудные камеры. Видео включается с начала работы группы и не может быть остановлено или изменено до её завершения. Военнослужащие обязаны заранее предупреждать граждан о фиксации.



Как отметил спикер Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк, доступ к видео будет ограничен: хранение и запросы контролирует Военная служба правопорядка, а решение о предоставлении материалов принимает начальник ТЦК.



Новацию воспринимают как дополнительную гарантию справедливости — запись станет доказательной базой как для граждан, так и для самих военных.



Кроме того, с июля в приложении «Резерв+» заработал сервис уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета.



Алгоритм следующий: после подтверждения военнообязанным своей вины начальник ТЦК накладывает штраф, и в течение трёх дней постановление появляется в «Резерв+». Минимальный штраф составляет 17 тыс. грн, максимальный — 25 тыс. грн.

Напомним, трое сотрудников ТЦК пойдут под суд за силовое задержание и избиение.