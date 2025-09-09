В полиции показали кадры первых минут после российского удара по Яровой на Донетчине

Последствия обстрела Яровой. Фото: Национальная полиция

Работа полицейских на месте удара в Яровой была усложнена атаками российских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области, опубликовал видео первых минут после обстрела поселка.



Для сбора доказательств военного преступления создали дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория работают над идентификацией тел. Уже идентифицировали 20 погибших. Среди жертв – 15 женщин 54-79 лет и девять мужчин 53-87 лет.



Среди раненых – пять мужчин 50-79 лет и 14 женщин 38-72 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения и переломы. Пострадавших доставили в больницы городов Славянск, Краматорск и Лиман.

Напомним, что в результате удара российской авиабомбы по Яровой погибли 24 человека, еще 19 – получили ранения.



Позже в ВСУ рассказали, какую авиабомбу захватчики сбросили на поселок.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне точно знали, куда бьют в Яровой, и точно видели, что бьют по гражданским.