РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья

Фото: ЦНС

Россия набрала боевиков для работы в оккупационных администрациях на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).



По данным ЦНС, кадровый дефицит оккупанты «закрывают» за счёт выходцев из РФ. Программа с абсурдным названием «запорожские герои» наполнена людьми, которые не имеют никакого отношения к региону.



Для работы в администрациях Запорожья удалось найти лишь 21 кандидата. Их месяц будут обучать преподаватели из Москвы, после чего направят в оккупационные кабинеты.



В ЦНС подчёркивают, что эти «герои» долго не просидят на своих местах — они являются законными целями для Сил обороны Украины.