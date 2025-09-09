Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья

09 сентября 2025, 20:40

РФ готовит боевиков для работы в «администрациях» ВОТ Запорожья

Фото: ЦНС Фото: ЦНС

Россия набрала боевиков для работы в оккупационных администрациях на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным ЦНС, кадровый дефицит оккупанты «закрывают» за счёт выходцев из РФ. Программа с абсурдным названием «запорожские герои» наполнена людьми, которые не имеют никакого отношения к региону.

Для работы в администрациях Запорожья удалось найти лишь 21 кандидата. Их месяц будут обучать преподаватели из Москвы, после чего направят в оккупационные кабинеты.

В ЦНС подчёркивают, что эти «герои» долго не просидят на своих местах — они являются законными целями для Сил обороны Украины.

