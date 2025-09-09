Атака дронов на аэропорт в оккупированном Мариуполе: уничтожена бронемашина, есть потери среди военных РФ

Атака на оккупированный Мариуполь. Фото: ASTRA

2 сентября около 14:30 беспилотники атаковали аэропорт в оккупированном Мариуполе. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на внутренние документы штаба так называемой «Территориальной обороны ДНР».



Уничтожена российская бронемашина. В результате попадания БПЛА на месте погиб один военнослужащий РФ, еще один – получил ранения. Другие потери захватчиков пока неизвестны.

Напомним, что ранее сообщалось о поражении места стоянки российской военной техники в промышленных гаражах в Мариуполе 2 сентября.