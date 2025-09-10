Россия нанесла массированный ракетный удар по западным областям Украины

Ракетный обстрел Украины. Скриншот

Ночью, 10 сентября, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, все ракеты двигались в западном направлении.

Сообщается о серии взрывов во Львове. Последние группы ракет прошли через Ивано-Франковскую область в сторону Закарпатья.



В Виннице удары пришлись по промышленным объектам, в городе наблюдается крупное задымление. В Волочиске местные власти обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. В Хмельницкой области атака разрушила швейную фабрику и автозаправку, повреждены автомобили.

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что Россия выпустила с юга ракеты «Калибр», а всего в воздушном пространстве страны находилось несколько десятков крылатых ракет. Также применялись дроны-камикадзе «Шахед».



Основными целями обстрела стали Житомир, Винница, Калуш и Львов. Беспилотники атаковали Луцк, Львов, Винницкую, Донецкую и Одесскую области.

По информации Воздушных сил ВСУ, новые ракеты вошли в воздушное пространство Украины в Черниговской области. Точное количество выпущенных снарядов и последствия обстрелов уточняются.

Напомним, польские военные сбили беспилотники, вошедшие в воздушное пространство, страна закрыла небо.