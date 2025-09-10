Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия нанесла массированный ракетный удар по западным областям Украины

10 сентября 2025, 08:42

Ракетный обстрел Украины. Скриншот Ракетный обстрел Украины. Скриншот

Ночью, 10 сентября, Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, все ракеты двигались в западном направлении.
Сообщается о серии взрывов во Львове. Последние группы ракет прошли через Ивано-Франковскую область в сторону Закарпатья.

В Виннице удары пришлись по промышленным объектам, в городе наблюдается крупное задымление. В Волочиске местные власти обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. В Хмельницкой области атака разрушила швейную фабрику и автозаправку, повреждены автомобили.

Украинские мониторинговые ресурсы сообщают, что Россия выпустила с юга ракеты «Калибр», а всего в воздушном пространстве страны находилось несколько десятков крылатых ракет. Также применялись дроны-камикадзе «Шахед».

Основными целями обстрела стали Житомир, Винница, Калуш и Львов. Беспилотники атаковали Луцк, Львов, Винницкую, Донецкую и Одесскую области.

По информации Воздушных сил ВСУ, новые ракеты вошли в воздушное пространство Украины в Черниговской области. Точное количество выпущенных снарядов и последствия обстрелов уточняются.

Напомним, польские военные сбили беспилотники, вошедшие в воздушное пространство, страна закрыла небо.

ТЕГИ

Места
Львов Луцк Винница Чернигов Житомир
Прочее
массированный ракетный обстрел
@novosti.dn.ua

ВИДЕО
Российская РСЗО «Ураган» на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинский дрон уничтожил вторую за четыре дня российскую РСЗО «Ураган» на Покровском направлении
10 сентября, 09:56
Ракетный обстрел Украины. Скриншот Россия нанесла массированный ракетный удар по западным областям Украины
10 сентября, 08:42
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Скриншот Польские военные сбили беспилотники, вошедшие в воздушное пространство, страна закрыла небо
10 сентября, 07:52
Судаков открывает счет в матче. Украина сыграла вничью с Азербайджаном в отборе ЧМ-2026
09 сентября, 21:21
Атака на оккупированный Донецк. Фото: соцсети В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о «прилетах» в разных районах и перебоях со светом
09 сентября, 20:59
Последствия обстрела Яровой. Фото: Национальная полиция В полиции показали кадры первых минут после российского удара по Яровой на Донетчине
09 сентября, 19:51

