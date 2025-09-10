В США назвали «актом войны» атаку российских дронов на Польшу

В Вашингтоне отреагировали на атаку российских беспилотников по Польше

Россия совершила акт вооруженной агрессии против союзника США по НАТО — Польши, когда на ее территорию залетели около десятка «шахедов».

В ответ на это Вашингтон обязан наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ, заявил член палаты представителей США Джо Уилсон в ночь на 10 сентября.

«Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими дронами “шахед" менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на непрекращающуюся беспричинную агрессию военного преступника Путина против свободных и продуктивных наций», — написал Уилсон.

Он также призвал президента США Дональда Трампа ответить обязательными санкциями, которые «обанкротят российскую военную машину».

По словам Уилсона, США должны предоставить Украине оружие, способное наносить удары по России.

Кроме того, на ситуацию отреагировал сенатор Дик Дурбин, который заявил, что вторжение российских ударных беспилотников на территорию Польши нельзя игнорировать.

«Повторные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются четким предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защищать Польшу и страны Балтии», — отметил Дурбин.

Ранее сообщалось, что польские военные открыли огонь по российским беспилотникам, которые пересекли границу страны. В результате инцидента были временно закрыты все аэропорты, включая варшавский аэровокзал имени Фредерика Шопена.