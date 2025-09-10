ВСУ продвинулись на Торецком направлении – ISW

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Кадры, опубликованные 8 сентября и геолоцированные 9 сентября, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в пределах села Катериновка.



По данным оперативно-стратегической группировки войск «Днепр», за минувшие сутки российская армия безуспешно атаковала вблизи Катериновки.

Напомним, что в направлении города Покровск на Донетчине зафиксировали рекордное количество российских штурмов.