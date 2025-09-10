Россия запустила по Украине дроны и ракеты: ПВО сбила 413 целей

ПВО сбила 413 целей. Фото: Википедия

Российские оккупанты в ночь на 9 сентября запустили по Украине дроны и ракеты с разных направлений. Противовоздушная оборона сбила 413 российских целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 10 сентября (с 17:00 9 сентября) противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного, воздушного, морского базирования. В общем, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 458 средств воздушного нападения», — говорится в сообщении.



РФ запустила:



- 415 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск, Чауда — Крым, более 250 из них — шахеды;



- 42 крылатые/авиационные ракеты Х-101/Калибр/Х-59(69) из Саратовской области и акватории Черного моря;



- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 из Воронежской области.





По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 413 воздушных целей:



- 386 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;



- 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/Калибр/Х-59(69).



Зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.



Кроме того, восемь БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Республики Польша.



Ранее мы писали, то за 9 сентября россияне убили 28 жителей Донецкой области.

