Российская атака на Житомирщину: один погибший и разрушения

Сегодня, 10 сентября, в ходе комбинированной воздушной атаки противник нанес удар по территории Житомирской области, применив дроны-камикадзе и крылатые ракеты.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.
Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по западным областям Украины. Основными целями обстрела стали Житомир, Винница, Калуш и Львов. Беспилотники атаковали Луцк, Львов, Винницкую, Донецкую и Одесскую области.