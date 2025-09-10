Российская атака на Житомирщину: один погибший и разрушения

Последствия российской атаки на Житомирщину. Фото: Житомирская ОВА

Сегодня, 10 сентября, в ходе комбинированной воздушной атаки противник нанес удар по территории Житомирской области, применив дроны-камикадзе и крылатые ракеты.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

В результате атаки один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены несколько частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по западным областям Украины. Основными целями обстрела стали Житомир, Винница, Калуш и Львов. Беспилотники атаковали Луцк, Львов, Винницкую, Донецкую и Одесскую области.