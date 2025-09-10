РФ ударила дронами по Краматорску: полиция и спасатели помогают жителям

Полицейские помогают пострадавшей после удара по Краматорску. Фото: Полиция Донецкой области

Сегодня, 10 сентября, российские войска атаковали Краматорск дронами. Один из ударов пришелся рядом с пятиэтажным жилым домом, сообщает полиция Донецкой области.



В собственной квартире осколочные ранения получила пожилая женщина. Полицейские парамедики оказали ей первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

В результате атаки повреждены фасад здания, выбиты окна, двери и балконы. Спасатели ГСЧС помогли жителям, оказавшимся заблокированными в своих квартирах. Среди них — женщина с ребенком.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и патрульные. Правоохранители обходят квартиры, фиксируют разрушения и уточняют, кому требуется помощь.

«Думала, небо разорвалось. Ну сколько же ты, ***, будешь бить», — сквозь слезы рассказала жительница Краматорска, чью квартиру повредила взрывная волна.

Полиция опубликовала видео с места атаки.

Напомним, за утро российские дроны уже четыре раза атаковали Краматорск.