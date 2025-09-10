Убийство школьников в Винницкой области: предполагаемым убийцей может быть их учитель

В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который вероятно причастен к убийству двух своих учеников. Фото: ОГП

В Винницкой области полиция задержала 23-летнего учителя, который вероятно причастен к убийству двух своих учеников. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе ОГП.



«Трагедия произошла утром 10 сентября в Шаргороде Жмеринского района Винницкой области. Злоумышленник, дождавшись детей, которые шли в школу, внезапно нанес им колото-резаные проникающие ранения в область шеи. Дети в результате полученных травм скончались во время оказания неотложной медицинской помощи. Мужчина с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.

Вероятный злоумышленник, совершивший дерзкое убийство двух подростков, задержан. Им оказался местный житель 2002 года рождения, их бывший учитель.



Под процессуальным руководством прокуроров Винницкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту умышленного убийства двух школьников Шаргородского лицея (п.1 ст. 2 ст. 115 УК Украины).



Ранее мы писали, чтов Шаргороде Винницкой области неизвестный зарезал двух школьников, полиция сообщила о задержании подозреваемого.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях